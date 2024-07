G20: Creio que haverá divulgação do communiqué, com saída para questão geopolítica, diz Rosito

A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da trilha de finanças do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), Tatiana Rosito, informou nesta terça-feira, 23, que haverá divulgação de três documentos ao final do encontro de vice-ministros e de vice-presidentes de Bancos Centrais, previsto para sexta-feira. Este será um feito inédito na história do G20 financeiro.

O communiqué, que é o resumo das propostas do grupo, deve ser divulgado agora, de acordo com ela, apesar de não ter havido consenso na edição de São Paulo, em fevereiro. Esse relatório só será possível porque, como já havia sido adiantado, será levada em consideração a possibilidade de uma declaração à parte da presidência atual do G20 sobre a linguagem geopolítica. Foi a guerra na Ucrânia que dividiu os participantes em fevereiro, assim como ocorreu também nas edições anteriores, na Índia e Indonésia.

Além disso, haverá um terceiro documento, que tratará especificamente da cooperação internacional na área de tributação. "Ainda estamos em negociações (para formular documentos), mas estamos bem", disse ela, durante entrevista coletiva. Assim que a entrevista se encerrou, a secretária voltou para as negociações dos documentos.