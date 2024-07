Catia Fonseca conta como é trabalhar com o marido, Rodrigo Riccó, diretor do Melhor da Tarde: - A gente tenta dividir

Já imaginou como deve ser trabalhar com o marido? Fácil, com certeza, não deve ser! No caso de Catia Fonseca, ela e o esposo, Rodrigo Riccó, lidam muito bem com as circunstâncias profissionais. Entretanto, para dar certo, é necessário cada um se manter no seu devido lugar, segundo a apresentadora do Melhor da Tarde.

Em entrevista, a comunicadora, primeiramente, contou sua história com o diretor do programa. Narrativa essa que explica muito bem o porquê do casal conseguir separar facilmente o profissional do pessoal:

- Nós nos conhecemos na Record no [programa] Note e Anote. O Rodrigo dirigia o programa, ele antes era produtor da Ana Maria Braga, depois ele foi fazer Eliana No Parque. Então eu acho que a nossa relação profissional e amorosa, conseguiu se separar justamente porque a gente já tinha trabalhado juntos antes, né? A gente mantém aqui o que a gente já fazia antes, começou.

Levar trabalho para casa acaba sendo inevitável, é claro. E ela conta que, por trabalharem juntos, os dois levam mais ainda. Porém, o casal consegue separar o que é a parte de cada um, já que Rodrigo faz parte da direção do programa, e Catia da apresentação:

- A gente tenta sabe dividir o que é a parte dele e o que a minha. Por exemplo, as pessoas que trabalham diretamente comigo, se eu falo: Rodrigo não está dando certo, essa pessoa isso, a pessoa aquilo... A gente trabalha juntos nisso! Quando vejo que não dá certo, falo: Eu preciso substituir. Mas nunca na produção eu me envolvo nesse sentido porque tem que ser a direção dele. Para ele as pessoas têm que funcionar! Para mim tem que funcionar mais quem está aqui [na apresentação do programa]. Se chega redondo para mim, está ótimo, finalizou.