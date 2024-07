KINO, do PENTAGON, revela vontade de realizar show no Brasil: - Estou tentando

Será que vem aí KINO no Brasil? As fãs do grupo de K-Pop PENTAGON estão amando acompanhar o crescimento profissional do cantor com sua carreira solo. O artista fundou sua própria empresa, a NAKED, está engajado em produzir músicas que reflitam os sentimentos de jovens, cuida de todos os detalhes de cada um de seus lançamentos e mantém as redes sociais sempre ativas com conteúdos inéditos e muitos vídeos de dança.

Dançarino talentoso e eclético, o cantor sul-coreano conta em entrevista que tem muita vontade de se aventurar em estilos brasileiros e pede que as fãs enviem recomendações.

- Na verdade, nunca tentei dança brasileira, mas eu quero muito. Eu sou alguém que gosta de desafios, amo me desafiar. Se vocês [fãs] tiverem boas recomendações de dança, me contem que eu posso tentar no Tiktok.

Em seguida, relembra que a primeira pessoa a fazer o challenge de Broke My Heart era brasileira, o que chamou sua atenção.

- Me lembro que a primeira pessoa que fez o challenge de Broke My Heart era uma Universe [fandom do PENTAGON] brasileira. Eu sei que o Brasil tem tantos dançarinos ótimos. Eu prometo que vou tentar challenges brasileiros.

Ao ser questionado como descobriu a nacionalidade da fã, o artista acabou admitindo que ocasionalmente dá uma leve stalkeada nos fãs.

- Eu apenas fui até o perfil dela e descobri que ela era brasileira por conta da descrição. Os movimentos dela eram tão bons.

Ciente de que tem muitas pessoas pedindo a sua vinda ao país tropical, o artista evita revelar muitos detalhes, mas deixa escapar que está preparando uma turnê para o continente americano.

- Na verdade... é um pequeno segredo. Mas, estou tentando fazer acontecer a turnê de Estados Unidos e continente americano, incluindo o Brasil. Me desejem sorte.

KINO veio ao Brasil em 2019 com os demais integrantes do PENTAGON, experiência que ficou marcada para sempre em seu coração. O cantor sorri ao lembrar da energia e gritos fervorosos da plateia. Ele ainda guarda vídeos do dia na galeria de seu celular para assistir sempre que precisar.

- Eu tive uma experiência muito boa no Brasil quando fiz a turnê. As Universes brasileiras foram tão energéticas, que me lembro perfeitamente do dia do show, que tinham cerca de seis ar-condicionado, mas eles mal funcionavam por conta do calor. Eu nem conseguia vestir casaco. Eu ainda tenho vídeos das fãs cantando conosco, às vezes quando preciso de energia assisto aos vídeos.

Durante a entrevista ainda ensinamos o KINO a falar que ele tem gingado e borogodó. Em meio a risos, o cantor confessou que as palavras o descrevem bem. Para conferir o momento, fique de olho nas nossas redes sociais, onde compartilharemos o vídeo do momento.