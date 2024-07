Jurada no caso de Alec Baldwin revela detalhes do julgamento: Eu não sei o que poderia ter me influenciado

- Muito bobo esse caso! Essa foi a frase que uma jurada no caso Rust de Alec Baldwin contou ao The New York Times ao falar sobre o que passou por sua cabeça durante o tribunal que rolou no mês de julho.

- Eu acho que ele acreditou que as pessoas que conhecia dentro do set fariam o seu trabalho, disse Gabriela Picayo, jurada nove.

O caso aconteceu em outubro de 2021, quando a arma que Alec estava usando durante as gravações da produção foi disparada, matando a cineasta Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. O ator diz que em nenhum momento puxou o gatilho.

Após quase três anos do ocorrido, o caso foi arquivado no dia 12 de julho. Gabriela também falou que em nenhum momento se sentiu convencida de que o ator era culpado, mas que está aberta para novas informações.

- Eu estava começando a pensar que isso era muito bobo e que ele não deveria estar em julgamento, completou a jurada.