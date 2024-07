Beccy Barr, jornalista que virou bombeira, morre aos 46 anos de idade

Notícia triste! Beccy Barr, conhecida como a jornalista que deixou tudo para trás e seguiu seu sonho de ser bombeira, morreu na segunda-feira, dia 22. O comunicado foi publicado no X, antigo Twitter, o qual diz que ela teria partido de forma pacífica:

Estou compartilhando a notícia triste de que Beccy morreu pacificamente esta manhã. Ela passou os seus últimos dias no St John's Hospice [na Inglaterra], que providenciou o cuidado mais digno e compassivo para Beccy e toda sua família. Doações para o hospital podem serem feitas em memória à Beccy.

Além disso, a conta oficial do Instagram também postou um relato:

Esta manhã Beccy faleceu pacificamente no St John?s Hospice em Lancaster. Eles ofereceram o cuidado mais digno e compassivo nos últimos dias de sua vida. Beccy levou uma vida incrível sobre a qual postarei em sua conta em um futuro próximo, juntamente com detalhes de seu funeral. Por enquanto, só quero dizer que fui incrivelmente abençoado por ter uma irmã tão incrível. Ela era uma filha, neta e sobrinha muito amada. Mais do que tudo, ela foi uma mãe maravilhosa para Hannah. Se você deseja demonstrar seu amor, envie doações para o hospital em memória de Beccy. Fique à vontade para deixar mensagens, nós as leremos e nos consolaremos com elas, mas poderemos não responder enquanto reservamos um tempo para estarmos juntos como uma família.