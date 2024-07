Travis Kelce teria passado cada minuto que podia ao lado de Taylor Swift antes da volta da NFL e fonte afirma: Muito felizes juntos

Após um longo período de férias - com direito a viagens pelo mundo com Taylor Swift - Travis Kelce, voltou aos campos para os treinos com o Kansas City Chiefs, antes da volta da temporada de futebol americano nos Estados Unidos.

O relacionamento de Swift e Kelce está quase completando um ano e, nesse tempo, o casal foi visto em diversos encontros, passeios e também no trabalho um do outro, com direito a participação especial de Travis no ato de I Can Do It With a Broken Heart durante um dos shows da The Eras Tour. Mas, já era de se esperar que esse tempo juntos chegaria ao fim com a volta dos compromissos, não é?

Segundo informações da revista People, já imaginando isso, o casal não teria desperdiçado nenhuma oportunidade de passar tempo um com o outro.

- Os últimos shows de Travis foram agridoces. Eles sabiam que seu tempo juntos estava chegando ao fim e ele fez questão de passar cada minuto que podia com Taylor, disse a fonte ouvida pela revista.

E continua:

- É definitivamente difícil ficar separados, mas eles fazem tudo o que podem para fazer dar certo e aparecer um para o outro. Eles estão tão apaixonados e muito, muito felizes juntos. Todos os seus amigos e familiares podem ver isso.

Entre todos esses momentos juntos, Taylor já esteve presente em 13 partidas do Kansas City Chiefs na NFL, assim como Travis já completou seu 13º show da The Eras.

Seguindo as agendas deles, Travis e Taylor devem se encontrar no final de agosto, quando ela encerra sua agenda de shows pela Europa e retorna aos Estados Unidos.