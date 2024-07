BC da Turquia deixa juro básico em 50% pela quarta vez consecutiva, apesar de inflação elevada

O Banco Central da Turquia deixou sua principal taxa de juros inalterada em 50% pela quarta vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta terça-feira, 23. Segundo o BC turco, indicadores recentes confirmam que a demanda doméstica continua a desacelerar, apesar de ainda permanecer em níveis inflacionários.

Em comunicado, o BC da Turquia disse que a manutenção considera os "efeitos defasados do aperto monetário" sobre a economia, mas reiterou que segue "atento a riscos de inflação".

O banco central notou que houve queda considerável na tendência subjacente da inflação em junho. No entanto, a autoridade monetária espera uma "aceleração relativamente limitada" em julho no núcleo da inflação turca, por fatores de ajustes nos preços administrativos e de taxas que "estão além do controle da política monetária".

O BC turco reiterou que o nível restritivo da política monetária será mantido até que um "declínio significativo e sustentado" dos preços seja observado e que as "expectativas de inflação retornem para a meta". "A política monetária pode voltar a ser apertada se houver deterioração persistente da inflação", alertou.