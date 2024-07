Mãe de Neymar Jr. repete legenda que escreveu para Mavie ao dar boas-vindas para Helena

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., deu boas-vindas à sua mais nova netinha, a pequena Helena, que é fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. Ao compartilhar uma série de fotos da pequena nas redes sociais, a vovó escreveu uma legenda para lá de carinhosa que dizia:

Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor.

No entanto, semanas antes, quando Mavie nasceu, fruto do namoro do jogador com Bruna Biancardi, a matriarca usou exatamente a mesma legenda.

Vale lembrar que, além de Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, seu primogênito, do antigo envolvimento com Carol Dantas.