Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Larissa Manoela... Veja os famosos que parabenizaram Luan Santana e Jade Magalhães pela gravidez

Vem baby por aí! Luan Santana anunciou na última segunda-feira, dia 22, que está esperando seu primeiro filho com Jade Magalhães. Com isso, diversos famosos foram até as redes sociais do casal parabenizá-los pela gravidez.

Ainda de acordo com o colunista Leo Dias, a assessoria do cantor teria confirmado que Jade já está de quatro meses. Escondeu bem, não é?

Abaixo, veja os comentários dos famosos:

Tatá Werneck - Sabia que ia dar certo. Gato de verdade sempre volta para casa e tem filhotes. Enfim, queria escrever algo bonito c gato e destino, mas infelizmente só pareceu que tô chapada) saúde e alegria amém.

Larissa Manoela - LINDOS! Que esse neném venha para trazer ainda mais alegria na vida de vocês.

Fernanda Rodrigues - Que máximo! Felizes aqui!

Claudia Leitte - Ah, que alegria! Deus abençoe vocês, meu amor!

Ivete Sangalo - Que benção! Que felicidade meu amor.

Maísa Silva - SOCORRO DEUS ABENÇOE.

Paolla Oliveira - Ah, que lindos. Parabéns.