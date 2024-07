União Brasil nacional põe Flávia na berlinda

Ninguém mais tem a mínima dúvida de que a eleição para prefeito de São Bernardo está federalizada. Se já não bastassem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na convenção que definiu a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), no sábado, e o apoio explícito do ex-chefe da Nação Jair Bolsonaro à pré-candidatura a vice-prefeito do vereador Paulo Chuchu (PL) na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), agora chegam informações de que o diretório nacional do União Brasil colocou na berlinda a pré-candidatura da comerciante e primeira-sobrinha Flávia Morando, indicada pelo tio-prefeito, Orlando Morando (PSDB), para a sua sucessão. Circulam nos bastidores boatos de que a cúpula unionista estaria reticente com a escolha feita pela esfera municipal, e que contrariaria diretrizes superiores, e já teria comunicado a Orlando Morando seu posicionamento, que pode significar uma das maiores reviravoltas na política são-bernardense a menos de três meses do primeiro turno do pleito, marcado para 6 de outubro.

BASTIDORES

Eu ‘aragantio’

Circulam nos bastidores políticos que o conselho para que o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), subisse ao palanque no ato oficial de reinauguração do Cine Lyra no sábado, o que pode resultar na impugnação de sua candidatura ao Paço de Santo André, por configurar infração grave à legislação eleitoral, partiu da presidente municipal do Partido Liberal, Viviane Cardoso dos Santos (foto). “Vai lá, sobe lá, sobe lá’, teria dito a toda-poderosa ao correligionário andreense, sem se dar conta da bobagem que estava fazendo.

Figuração

Tem se tornado comum que, para passar à opinião pública a sensação de ampla adesão popular a seus nomes, pré-candidatos a prefeito no Grande ABC convoquem correligionários de outras cidades para marcar presença nas convenções partidárias. Eles chegam de ônibus. Trata-se de gente que, por não possuir domicílio eleitoral no município, é inútil na hora do voto, mas ajuda a melhorar as imagens do evento a serem divulgadas. O expediente foi utilizado pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), no sábado, em São Bernardo, e pela ex-vereadora Bete Siraque (PT), domingo, em Santo André.

Agora vai

Depois de desmentir boatos de que poderia abdicar da corrida eleitoral em Mauá, o empresário Zé Lourencini (PSDB) anunciou para o dia 3 de agosto, às 10h, a convenção da federação PSDB-Cidadania que vai formalizá-lo candidato ao Executivo mauaense nas eleições de outubro. Lourencini deve ter como postulante a vice-prefeito o ex-vereador Robson Roberto Soares, o Betinho Dragões (Mobiliza), e tenta se consolidar como terceira via na cidade.

Estreia

Quem também confirmou a data de sua convenção é o Novo de Santo André, que anunciou para o próximo sábado, às 13h, na Câmara, o evento que vai ratificar a candidatura do vereador Coronel Edson Sardano ao Executivo andreense, bem como a chapa de 28 postulantes à vereança. O partido participará de sua primeira eleição na cidade.

Política em Cena

A prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), será a convidada do podcast Política em Cena que será exibido nesta terça-feira, às 19h, nos canais virtuais do Diário. Trata-se da 11ª entrevista levada ao ar pelo programa. Levantamento Diário/Paraná Pesquisas publicado no início deste mês – e registrada no TSE sob código SP-09276/2024 – põe Penha na terceira posição na corrida eleitoral na cidade, com 9,6% das intenções de voto.