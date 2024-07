Bebê recém-nascido é encontrado no banheiro de UPA em São Bernardo

Um bebê recém-nascido foi encontrado no banheiro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Bernardo do Campo, na região do ABC, na tarde deste domingo, 21. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta localizar a mãe, e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

A criança foi encaminhada ao Hospital da Mulher, onde permanece sob cuidados médicos. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o quadro de saúde é estável e não houve intercorrências desde a internação. "No momento, passa por exames e medicações e não há previsão de alta", diz trecho de nota.

A administração municipal também afirma que a idade do bebê é de aproximadamente 9 meses, conforme calculado após exame físico.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse por meio de nota que "o caso foi registrado como abandono de incapaz no 1.º DP de São Bernardo do Campo, que atua para esclarecer os fatos".