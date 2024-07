Moradores do Morro dos Macacos fazem protesto por moradia

Moradores do Morro dos Macacos, comunidade localizada na divisa de São Paulo com Diadema, realizaram protesto por moradia na manhã de ontem. Cerca de 150 manifestantes cobraram ações de habitação da Prefeitura de São Paulo, responsável pela área onde ocorreu um incêndio na sexta-feira (19).

Por conta do fogo, 21 famílias ficaram desabrigadas, sendo 19 barracos queimados por completo e outros dois interditados pela Defesa Civil da Capital. Nenhuma pessoa se feriu durante o incidente, mas três cachorros morreram. Segundo afirmam moradores, as pessoas desalojadas estão em casas de amigos da própria comunidade ou de familiares.

A líder comunitária Ana de Moura Ponce, 43 anos, explica que a manifestação tinha como objetivo chamar a atenção do poder público para prestar assistência a todos os moradores do Morro dos Macacos, e não apenas aos atingidas pelo incêndio – 400 famílias vivem na comunidade.

“Esse foi o quarto incêndio registrado no morro em pouco tempo, provavelmente provocado pela fiação precária que existe na comunidade. Além disso, as pessoas que vivem aqui sofrem com falta de água e energia, esgoto ao ar livre, são condições precárias demais, não tem como viver dessa maneira”, ressalta Ana.

A líder comunitária afirma ainda que a assistência social da Prefeitura da Capital registrou as famílias desabrigadas pelo incêndio e ofereceu insumos aos moradores, como colchões e cesta básica. “Não falaram sobre auxílio aluguel ou qualquer outra medida para amparar essas famílias que perderam tudo. Queriam dar colchões? Essas pessoas não tinham nem onde dormir ou cozinhar, o que iriam fazer?”

Questionada, a Prefeitura da Capital confirmou, por meio de nota, que cadastrou as famílias, ofertou os insumos e realizou encaminhamentos para os serviços de acolhimento na cidade, porém, as famílias não teriam aceitado a última opção. Disse ainda que as famílias atingidas receberão auxílio aluguel.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que o local está no mapeamento de áreas de risco realizado pela Defesa Civil. “A Prefeitura executou obras de melhorias na região, como estabilização de encostas e implantação de praças”, ressaltou.

OBRAS

Os moradores denunciam ainda o lixo e entulho acumulado na comunidade ocasionado por obras de contenção de área de risco realizadas pela Prefeitura. Por conta da intervenção, 30 famílias do Morro dos Macacos e 22 do bairro Mata Virgem foram removidas do local e receberam auxílio aluguel, de acordo com a administração.

“Posteriormente, essas famílias serão beneficiadas com moradias definitivas. Após a fase de reassentamento, os entulhos serão retirados para a entrada de maquinário”, finalizou.