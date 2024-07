Brincadeiras manuais são ideias para férias escolares

Para Tatiana Parise, especialista em festas infantis e proprietária do Buffet Villa Kids Galpão em Santo André, resgatar brincadeiras lúdicas que incentivam a criatividade e habilidades manuais são essenciais para o desenvolvimento infantil. Junto ao Diário, a profissional listou 10 brincadeiras práticas para reunir toda a família, com diversão e baixo (ou zero) custo.

“A proposta de todas as brincadeiras vão além de entreter, mas sim em ensinar cada criança a lidar com suas emoções, resolver conflitos, respeitar regras, além de fortalecer os laços. É brincando que elas desenvolvem habilidades essenciais como coordenação motora, equilíbrio e noção espacial”, destaca.





Jogo das sombras: estimula a criatividade para inventar sombras e a imaginação para adivinhar o que o outro inventou. Aqui vale tanto aproveitar um dia de sol para fazer sombras em uma área aberta ou pegar uma lanterna para fazer sombras na parede de casa. A intenção é deixar a imaginação correr solta, fazendo com que os pequenos criem animais ou até mesmo brinquem com suas próprias sombras.

Caça ao tesouro: é ótimo para a atenção aos detalhes, raciocínio e paciência, já que os pequenos têm que seguir pistas até chegar ao tesouro. Excelente para trabalhar a perseverança. Uma dica é aproveitar todos os cômodos da casa para fazer com que os pequenos exploradores se arrisquem nas pistas rumo ao tesouro escondido.

Amarelinha: Uma das brincadeiras mais antigas da História, que com certeza faz todo adulto também voltar a ser criança. Pode ser desenhada em qualquer espaço e desenvolve as noções espaciais, auxiliando na organização corporal, motora e também desenvolve a musculatura da criança, pois desenvolve a consciência corporal.

Mímica: nesta brincadeira, as crianças exercitam sua imaginação e as habilidades de adivinhar e interpretar temas variados como filmes, objetos e animais. É uma atividade divertida que pode ser praticada tanto individualmente quanto em grupos maiores. Dividir em times aumenta o aspecto lúdico, estimulando a colaboração e o trabalho em equipe.

Estátua: com o objetivo de aumentar a coordenação motora e concentração, a brincadeira da “Estátua” é um desafio. Enquanto a música toca, as crianças dançam livremente, mas, ao parar a música, devem congelar na posição em que estão. Esta dinâmica promove o controle corporal e a percepção do espaço, além de incentivar a disciplina e o respeito às regras do jogo.

Ache o objeto: nesta atividade, os responsáveis selecionam diversos itens na casa e desafiam as crianças a encontrá-los. É uma divertida maneira de estimular a observação e o raciocínio rápido. Ao procurar por objetos específicos, as crianças desenvolvem habilidades de concentração e percepção visual, além de promover o reconhecimento de diferentes objetos e seu uso.

Oficina de artesanato: as crianças têm a oportunidade de explorar sua criatividade por meio de atividades como modelagem com massinha, pintura com lápis de cor, canetinha ou tinta guache. Essas atividades incentivam a expressão artística e ajudam no desenvolvimento da coordenação motora, a habilidade de seguir instruções e na experimentação com diferentes materiais e técnicas.

Pular corda: também é um ótimo exercício para o corpo, além de trabalhar a noção de percepção de ritmo e antecipação. Pular corda em grupo, também desenvolve o trabalho em equipe e a compaixão, já que muitas vezes o colega não acompanha o ritmo.

Vivo ou morto: Para essa brincadeira só é preciso disposição, já que pode ser feita em qualquer lugar com pouco ou muito espaço. É ótima para desenvolver a atenção plena, observação, percepção auditiva e reflexo rápido, já que quem comanda pode simplesmente repetir a ordem já dada, como: “vivo”, “vivo” ou ainda falar rapidamente: “vivo” “morto”. É garantia de boas risadas!

Hora da culinária: os responsáveis podem preparar desafios culinários divertidos e educativos para as crianças, ensinando habilidades básicas como medidas e técnicas. Essa atividade promove criatividade, experimentação na cozinha e também ensina os pequenos a serem, no futuro, adultos funcionais e independentes.

“O mais importante é garantir um equilíbrio entre diversão e aprendizado, proporcionando um ambiente estimulante e seguro para as crianças explorarem”, conclui Tatiana.