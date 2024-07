Slash, do Guns N' Roses, anuncia morte de enteada e cancela shows

O ex-guitarrista do Guns N' Roses, Slash, anunciou nesta segunda-feira, dia 22, a morte de sua enteada, Lucy-Bleu Knight, de 25 anos de idade. No comunicado postado em seu Instagram, no roqueiro anunciou que a família precisa de privacidade neste momento e cancelou os shows que ocorreriam nos dias 22, 23, 25 e 27 de julho.

O músico prestou homenagem à jovem por meio de um texto, mas sem revelar a causa da morte:

Lucy-Bleu Knight (6 de dezembro de 1998), filha amada de Meegan Hodges e Mark Knight, enteada de Samantha Somers Knight e Slash, irmã de Scarlet Knight, meia-irmã de London e Cash Hudson, faleceu pacificamente em Los Angeles, em 19 de julho de 2024. Lucy-Bleu era uma artista incrivelmente talentosa, uma sonhadora apaixonada e uma alma encantadora, amável e doce. A família pede privacidade neste momento e solicita que as especulações nas redes sociais sejam reduzidas ao mínimo enquanto eles lamentam e processam esta perda devastadora.

Lucy era filha de Meegan Hodges, companheira de longa data de Slash.