Filha de André Gonçalves e Cynthia Benini fratura o fêmur e tranquiliza os fãs: Agora é só recuperação

Que susto! Valentina Benini, filha da jornalista e ex-atriz Cynthia Benini e do ator André Gonçalves, usou os Stories do Instagram para contar aos seguidores que sofreu duas fraturas no fêmur. Ela não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas fez questão de ressaltar que já está se recuperando.

Na postagem, ela compartilhou fotos do raio-x que realizou e uma foto dela deitada na cama do hospital, além de contar que fraturou o osso:

Para quem não sabe, estou me recuperando de duas fraturas no fêmur.

E aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu:

Obrigada a todos pelas mensagens. Agora é sobre recuperação.