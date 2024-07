Eleições EUA: Nancy Pelosi declara apoio à candidatura de Kamala Harris

A ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, declarou apoio ao nome da vice-presidente americana, Kamala Harris, para a se tornar a candidata democrata à presidência do país. O anúncio acontece um dia após o presidente Joe Biden desistir da reeleição.

Em comunicado, a deputada elogiou a decisão de Biden e informa que, "com imenso orgulho e otimismo ilimitado", endossa Harris à Casa Branca. "Politicamente, não tenha dúvida: Kamala Harris como uma mulher na política é brilhantemente astuta - e eu tenho completa confiança de que elas nos levará a vitória em novembro", ressaltou.

Pelosi exortou o Partido Democrata a se unir pela candidatura de Harris, com objetivo de derrotar o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, nas urnas. "Vamos à vitória", concluiu.

O apoio de Pelosi consolida o crescente apoio de autoridades democratas a Harris. Desde o anúncio de Biden, governadores, senadores, deputados e figuras históricas da legenda já expressaram endosso à vice-presidente.

Consolidando apoio

Mais de 700 delegados disseram à Associated Press ou anunciaram publicamente que planejam apoiar a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, na Convenção Democrata para conseguir a nomeação e concorrer à presidência em novembro, o que representa mais de um terço dos delegados que ela precisa para garantir a nomeação.

As regras do Comitê Nacional Democrata estabeleceram recentemente que seria necessário o apoio de 1.976 delegados para ganhar a indicação. (COM ASSOCIATED PRESS)