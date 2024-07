Poliana Abritta se joga em trend de maquiagem indiana com ajuda da filha

Poliana Abritta roubou a cena no Fantástico do último domingo, dia 21, ao encarar um desafio viral de maquiagem indiana. A jornalista arrancou elogios da web ao entrar para a trend do Asoka Makeup Challenge, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais.

A comunicadora encontrou uma forma criativa de apresentar uma reportagem sobre o casamento de Radhika Merchant e Anant Ambani, o herdeiro mais rico da Ásia. A cerimônia dos bilionários indianos atraiu a atenção do mundo todo. Para entrar no assunto, Poliana se jogou na música San Sanana, que faz parte da trilha sonora do filme Asoka, e apareceu completamente caracterizada em um vídeo repleto de transições elaboradas.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou um registro mostrando os bastidores da gravação do desafio, que começou às 15h e foi terminar apenas às 21h.

- Hoje é um daqueles dias em que o bordão é: Coisas que só o Fantástico faz por mim, declarou ela.

Manuela, filha da jornalista, entrou em ação para ajudá-la na missão e contou:

- Hoje eu decidi brincar um pouco de assistente da minha mãe. Até dei umas dicas de Tiktok para ela.