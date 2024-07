Ex-panicat é presa suspeita de embriaguez ao volante, injúria e desacato

Ana Paula Leme, conhecida por ser ex-panicat, foi presa em Campinas, no interior de São Paulo, no último sábado, dia 20, após agredir fisicamente e verbalmente um policial. A polícia foi chamada pelas funcionárias de um posto de gasolina em que a influenciadora estava causando confusão, como noticiou o Balanço Geral, da Record TV.

Com isso, a ex-panicat aguarda para passar por uma audiência de custódia. Ela é investigada pelos crimes de embriaguez ao volante, injúria e desacato.

Ainda de acordo com as funcionárias do posto de gasolina, Ana Paula teria ido até a loja de conveniência para comprar cerveja. Ela já estaria, no entanto, apresentando um comportamento estranho mesmo antes de consumir a bebida.

A jovem, então, teria pedido um salgado. Porém, logo depois, ela teria reclamado do gosto e pedido um outro. Ao devolver o segundo, ela teria deixado o local dizendo que não pagaria pelo que consumiu. Foi então que a polícia foi chamada.