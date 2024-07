Renato Aragão se emociona com homenagens e recebe carinho de Dedé Santana: - Não tem Didi sem Dedé, e não tem Dedé sem Didi

Renato Aragão ganhou uma belíssima homenagem no Domingão com Huck, que fez uma linha do tempo de sua carreira como Didi. Ao longo do programa, o humorista reviu momentos de sua trajetória profissional, assistiu apresentações e ouviu recados enviados por pessoas queridas.

Assim que entrou no estúdio, Renato não conseguiu conter as lágrimas e começou a chorar. O artista ficou profundamente emocionado ao ver a plateia o aplaudindo e chamando seu nome. Conforme a noite foi passando, ele ficava cada vez mais tocado.

Após ver atores interpretando Os Trapalhões no espetáculo Adorável Trapalhão, Didi declarou:

- Estou aqui recebendo o carinho de vocês todos. Não esperava que fosse passar tudo isso com esse público maravilhoso, que representa mil vezes mais do que imaginei que receberia.

Em certo momento, o famoso fez questão de deixar um agradecimento a Luciano Huck e todos aqueles que apoiam seu trabalho. Renato também pediu desculpas pelas coisas erradas que fez, sem especificar ao que se referia.

- Muito obrigado, eu não mereço tudo isso. Você me deu uma noite maravilhosa. Nunca me lembrava de coisas tão maravilhosas que eu tinha feito. Algumas coisas erradas, eu peço desculpa... Mas, você estar me trazendo aqui... Eu estou em outro mundo!

Um dos momentos mais marcantes do programa foi quando começou a ser exibida uma mensagem enviada por Dedé Santana, que disse:

- Renato, meu amigo, meu irmão. Ou melhor, meu querido Didi. Já faz mais de 60 anos que as nossas vidas se cruzaram, lembra? E desde aquele dia as nossas linhas do tempo passaram a andar juntas. Viramos reflexo um do outro, porque não tem Didi sem Dedé, e não tem Dedé sem Didi. Se sempre foi assim, por que hoje seria diferente?

Ao final, o telão se abriu e o humorista entrou no estúdio para dar um abraço em Didi. Em seguida, completou seu recado ao amigo:

- Por uma decisão de Deus, Ele resolveu me colocar ao seu lado para participar do seu sucesso, dos seus aplausos. Hoje eu quero dizer, Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgino Mufundo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, velho palhaço.

As homenagens chegaram ao fim com Livian Aragão no palco do Domingão cantando músicas para o pai.