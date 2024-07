Bruna Hamú anuncia nascimento do segundo filho: Bem-vindo, Joaquim

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. No dia 21 de julho, foi a vez de Bruna Hamú anunciar o nascimento de seu filho caçula, o pequeno Joaquim, fruto do casamento com Leonardo Feltrim.

Vale lembrar que a atriz ainda é mãe de Julio, de um relacionamento passado. Nas redes sociais, ela compartilhou um clique do pequeno e escreveu:

Seja bem-vindo, Joaquim!! O dia que mais uma vez provamos da bondade de Deus. De fato, o tempo e o jeito do Senhor são muito melhores e mais perfeitos do que os nossos. Obrigada Deus por mais essa bênção. Seus pais e seu irmão te amam muito. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.