Grupo de dançarinas de Ribeirão vai se apresentar em Buenos Aires

Um grupo de dançarinas de Ribeirão Pires, que representam a escola particular do município Núcleo de Dança Karen Kihara, vai se apresentar em competição na cidade de Buenos Aires, na Argentina. As dançarinas saíram premiadas de evento que ocorreu em Mauá.

Formado por sete alunas, o grupo apresenta a coreografia Uma Noite na Loja de Bonecas. As jovens, que têm entre 8 e 11 anos, receberam premiação de primeiro lugar em sua categoria e também a melhor apresentação do dia. Dessa forma, elas se qualificaram para participar de disputa no país vizinho. A apresentação deve ocorrer no dia 25 de outubro.

Para realizar a viagem e poder levar o nome de Ribeirão Pires para a Argentina, as bailarinas também estão contando com uma vaquinha para arrecadar fundos para a viagem e estadia no país. Por meio do Qr-Code ao lado, todos podem ajudar a trupe a desembarcar em Buenos Aires e participar da competição Pliê Dance Festival.

“Sentimento de orgulho das crianças e da dedicação. Esse ano, a escola completa 20 anos na cidade. Estou muito feliz de tantos anos de empenho e dedicação. E ver a criançada se realizando no palco e dando o máximo e o melhor a cada a dia, não tem preço”, declarou a professora e dona da escola de dança, Karen Kihara.