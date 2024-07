Mauá inicia parceria com o Fundo Social do Estado para qualificação

O FUSSP (Fundo Social de São Paulo) iniciou parceria com Mauá para implantação de uma Escola de Qualificação no município. Representantes do Fundo Social da cidade estiveram em São Paulo para a retirada dos kits que serão utilizados nos cursos. Foram entregues 72 camisetas, seis aventais de professor e uma placa com a indicação do Curso de Qualificação.

Na próxima etapa, a coordenação do Fundo Social na cidade irá lançar a grade com dias e horários dos cursos que serão realizados na cidade. O Fundo Social de São Paulo possui parcerias com vários municípios de São Paulo para oferecer cursos de capacitação profissional com o objetivo de qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Neste modelo de convênio, o FUSSP oferece aos municípios os cursos, o material didático e insumos para a realização das aulas. Em contrapartida, o município deverá disponibilizar o local e os materiais permanentes para a realização das aulas, fazer a divulgação, realizar as inscrições e entregar para o Fundo Social de São Paulo um relatório dos alunos após a conclusão dos cursos.

A grade curricular inclui várias modalidades de curso nas áreas de gastronomia, beleza e bem-Estar, moda e arte, informática, construção civil e sustentabilidade, e administração e empreendedorismo. Em Mauá serão realizados cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, costureiro básico, costureiro avançado (conserto e ajuste), confeitaria e panificação.

No início da semana, a Prefeitura de Santo André também havia firmado parceria com o Estado.