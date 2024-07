Bruna Biancardi explica nome da Mavie nos looks da pequena: São coisas personalizadas

Bruna Biancardi sempre chama a atenção dos fãs quando publica fotos com a filha Mavie. Os motivos são muitos, seja pela fofura ou pela escolha dos looks, mamãe e filha ganham chuva de elogios e questionamentos.

Dessa vez, a influenciadora decidiu responder uma pergunta que recebe bastante: o motivo das roupas da Mavie terem o nome da pequena sempre estampado. Vale lembrar que, recentemente, a filha de Neymar Jr. usou uma jaqueta jeans estampada com uma foto ao lado do pai e seu nome.

Nos Stories, Biancardi explicou que a maioria dos looks da filha são presentes enviados pelas marcas ou fãs, e que, por esse motivo, acabam vindo com a estampa.

Sempre perguntam isso por aqui. Mavie recebe muitos presentes e como são coisas personalizadas, normalmente, colocam o nome dela. Essa camisa foi um presente que o pai dela recebeu, de um artista que pintou a foto deles na jaqueta. Mas ela usa várias coisas sem o nome dela também.

Bruna e sua irmã, Bianca Biancardi são muito próximas e acabaram criando apelidos engraçadinhos para Mavie e Marina, afilhada da namorada de Neymar. Acontece que as pequenas começaram a ser chamadas pelos nomes da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

O motivo para os apelidos? Pois bem, Bianca explicou que Mavie chorava bastante quando ainda era recém nascida e, por esse motivo, começou a ser chamada carinhosamente de Xororó.

Já no caso de Marina, a bebê tinha os cabelinhos espetados, parecidos com os que Chitãozinho usava nos anos 80 durante as apresentações. Muito fofas, né?