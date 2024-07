Polícia divulga causa da morte de Thommy Schiavo, o Zoinho de Pantanal

A morte do ator Thommy Schiavo no último sábado, dia 20, pegou muitas pessoas de surpresa. O ator, que viveu o personagem Zoinho no remake de Pantanal, morreu aos 39 anos de idade, mas a causa do óbito ainda não tinha sido divulgada.

A notícia, inicialmente dada por Leandro Lima nas redes sociais, veio como um choque. Agora, segundo informações do jornal O Globo, a polícia já conseguiu determinar o que teria causado a morte do ator após ser acionada para atender uma ocorrência em um prédio de dois andares no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

A equipe de plantão da DHPP [Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa] de Cuiabá foi acionada, na manhã deste sábado, para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia, diz a noite enviada pela polícia.

A especializada ainda divulgou que o prédio contava com algumas câmeras de segurança que gravaram o momento do acidente. Thommy aparece sentado no andar superior, depois se deita e, no momento em que se levanta, ele se desequilibra e se inclina acima do parapeito.

As testemunhas ainda contaram que estavam consumindo bebidas alcoólicas com a vítima em uma loja de conveniência antes do acidente. O ator foi encontrado de barriga para baixo, sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.