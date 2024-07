Gisele Bündchen mostra detalhes de comemoração de aniversário e agradece mensagens dos fãs

Mais uma primavera! No último sábado, dia 20, Gisele Bündchen completou 44 anos de idade. Mostrando alguns momentos de seu dia especial, a modelo abriu o álbum de fotos e compartilhou com os fãs.

Na legenda das imagens, em que ela aparece ao lado da família, Gisele aproveitou para agradecer as mensagens dos fãs. Além de desejar parabéns à irmã gêmea, Patrícia, que apareceu em um raro momento nas fotos da irmã:

Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia.