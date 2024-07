Ana Hickmann revela como estão detalhes da preparação do casamento com Edu Guedes

Preparativos à mil? Segundo Ana Hickmann, os detalhes do casamento com Edu Guedes ainda não começaram a ser pensados. Para o Portal Léo Dias, a apresentadora afirmou que acabaram que voltar ao Brasil e estão muito ocupados com o trabalho.

- Não, ainda não comecei a ver vestido, acabei de ser pedida em casamento (?) Estamos começando a ver. A verdade é que eu fui pedida em casamento quando estávamos em Portugal, logo depois emendamos uma viagem de férias com nossos filhos e a gente acabou de voltar. Passamos a última semana trabalhando igual doidos, então não tivemos tempo para pensar.

Mesmo sem ter pensado em mais detalhes da festa de casamento, um ponto importante para Hickmann ainda não rolou. O chef de cozinha tem que oficializar pedindo a mão da amada a mãe dela, Reni Saath.

- Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio, mas a primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família. O pedido foi feito, mas ele [Edu Guedes] ainda tem que falar com a minha mãe.