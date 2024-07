Rei Charles III estaria triste e exausto com o afastamento do Príncipe Harry, diz fonte

Hora de seguir em frente? Segundo o especialista na Família Real Britânica, Robert Hardman, Rei Charles III teria cansado de tentar entender e entrar em contato o filho caçula, Príncipe Harry.

O autor de livros sobre a realeza, contou em sua obra sobre o rei, que a polêmica envolvendo Meghan Markle e Harry parece ter estagnado na cabeça de Charles. Isso porque o monarca cansou de tudo o que o afastamento deles causou dentro da família.

- Claro, o rei está extremamente triste com Harry e Meghan, mas há uma sensação de desgaste, exaustão, de que ele fez o que dava e, agora que é rei, há muito mais coisas em que pensar.

Ainda de acordo com Hardman, o pai do Príncipe William colocou um ponto final na briga com o ruivo. Vale lembrar, que atualmente, Rei Charles III está tratando um câncer.

- Ele tentou ouvir. Agora ele só diz: Não quero mais saber qual é o problema. Vou apenas seguir minha vida.