Abel Ferreira critica calendário após Palmeiras vencer o Cruzeiro: 'Não é justo, mas é o que é'

O técnico Abel Ferreira criticou o calendário do futebol brasileiro após o Palmeiras vencer o Cruzeiro por 2 a 0 na noite deste sábado. Abel disse que o rival teve uma grande vantagem para o jogo disputado no Allianz Parque.

"Tivemos que jogar com esforço contra uma equipe fresca", afirmou o técnico português, referindo-se ao fato de o Palmeiras ter enfrentado o líder do Brasileiro, o Botafogo, na quarta-feira enquanto o Cruzeiro teve a semana livre para treinar. "Dar os parabéns ao nosso torcedor, agradeço a todo o apoio e o esforço extra que nossa equipe teve que fazer. Não é justo, mas é o que é."

O técnico português disse que os Estaduais poderiam ser encurtados e a Copa do Brasil poderia ser decidida em final de jogo único. "Eu sou contra acabar o Paulistão. É um campeonato extremamente competitivo", afirmou o atual tricampeão estadual. "A receita tem que ser dividida e a esses clubes pequenos tem que receber uma parcela maior de dinheiro."

Sobre a final em jogo único, Abel disse que antes a ideia de decidir o título em jogo de ida e volta era ter mais lucro. "O certo é que ao realizar uma final única em um estádio escolhido por alguém, as receitas são muito maiores do que na final ida e volta. Isso pode ser feito na Copa do Brasil e no Paulistão."

Na avaliação do técnico, a atual temporada será a mais difícil desde que chegou ao Palmeiras, no final de 2020. "Desde que estou aqui, creio que este será o ano mais difícil. Várias equipes se reforçaram. O ano passado já foi, mas creio que este ano vai ser mais apertado ainda a disputa pelo título", afirmou Abel, que conquistou os dois últimos Brasileiros.

Após 18 rodadas, o Palmeiras é vice-líder do Brasileiro com 36 pontos, três a menos do que o Botafogo. O time enfrenta na quarta-feira o lanterna Fluminense, no Maracanã. Abel Ferreira falou sobre a possibilidade de escalar Caio Paulista na lateral esquerda, já que Piquerez, que terá que passar por cirurgia no joelho esquerdo, desfalca a equipe por um longo período.

"Eu sei que ele (Caio Paulista) gosta de jogar atrás para frente, além de jogar pela direita", afirmou. "Neste momento, os laterais que temos são esses dois (Vanderlan e Caio Paulista) uma vez que o Piquerez ficará de fora durante vários meses."