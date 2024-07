Zacarias participa da inauguração do Cine Lyra ao lado de Paulo Serra

Chamou a atenção a participação de Luiz Zacarias (PL), vice-prefeito de Santo André e pré-candidato ao Paço, hoje, na reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba. Ele dividiu espaço com o chefe do Executivo, Paulo Serra (PSDB), com quem está rompido desde que foi preterido na escolha para ser o candidato governista na eleição de outubro.

Fontes ouvidas pelo Diário interpretam que o reaparecimento de Zacarias em uma agenda oficial da Prefeitura seria uma tentativa de reaproximação de Paulo Serra e até mesmo a possibilidade de abandono da pré-campanha.

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, divulgado no último dia 12, Zacarias aparece em quarto lugar na corrida pela Prefeitura – em cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com nomes de todos os concorrentes.

O político do PL ficou com 14,5% das intenções de voto, atrás de Gilvan Júnior (PSDB), que foi o escolhido de Paulo Serra e que lidera com 22,4%, em condição de empate técnico com o vereador Eduardo Leite (PSB), com 16,9% das menções, e da ex-vereadora Bete Siraque (PT), com 15,2%. A margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais.

Na pesquisa espontânea, quando os agentes não apresentam nenhum nome, Zacarias foi o terceiro mais citado (3,1%), atrás de Paulo Serra – que cumpre seu segundo mandato seguido e não pode ser candidato –, com 7,7%, e de Gilvan, com 4,4%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-04827/2024.

A reportagem procurou Zacarias, mas o pré-candidato não respondeu.