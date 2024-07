Grande ABC tem três candidatas na final do Miss Universe São Paulo

O Grande ABC será representado por três candidatas na final do Miss Universe São Paulo, concurso de beleza que possibilita à vencedora defender o Estado na etapa nacional. As misses Marjorie Rossi, 34 anos, de São Caetano, Milla Vieira, 33, de São Bernardo e Karoline Moraes, 33, de Mauá, enfrentam na próxima quarta-feira (24) outras 32 candidatas na busca pela coroa. A primeira etapa contou com 50 concorrentes, em que 35 foram classificadas.

A participação das candidatas da região nesta edição será possível porque o concurso flexibilizou neste ano algumas regras e permitiu que mulheres casadas, com filhos, transgêneros, plus size e de qualquer idade pudessem competir – anteriormente, o limite era até 28 anos. Além da idade, duas representantes do Grande ABC, a miss São Caetano e a Mauá, têm filhos, ou seja, se não fosse pela mudança nas normas, elas não poderiam concorrer ao título.

MISS SÃO CAETANO

Marjorie Rossi concilia a participação em concurso de beleza com a sua carreira na Polícia Civil. Formada em direito, com especialização em segurança pública e em direito médico, Marjorie cursa atualmente a faculdade de tributação na área médica. Natural do município de Bebedouro, localizado na região do Vale do Rio Grande, a miss participou do seu primeiro concurso aos 12 anos, em Bauru.

A partir dali, foi convidada a modelar e fez diversas revistas teens durante a adolescência. “Meu primeiro cachê foi um cheque de R$ 50 que torrei com meus primos no McDonald’s”, relembra.

A incursão no mundo das misses começou aos 24 anos, quando foi eleita Miss Marília, disputou o Miss São Paulo Universo e alcançou o top 5. Em 2015, concorreu ao Miss Mundo Brasil e ficou na quinta posição. Marjorie é mãe de dois filhos, Arthur e Augusto.

MISS SÃO BERNARDO

Assim como Marjorie, a candidata de São Bernardo tem a carreira representada pela coordenação do concurso de beleza regional Miss ABCD. Milla Vieira é modelo, apresentadora, atriz e empresária. A candidata do município são-bernardense já representou o País em um concurso internacional, no Miss Supranational 2014, competição que a ajudou a transformar sua realidade, como define.

Com a carreira de modelo, Milla já morou em diversos países, como México, África do Sul, Espanha, França, Estados Unidos, Dubai, Itália e Reino Unido, entre outros. Fluente em inglês e espanhol – e um pouco de italiano – Milla já chegou a apresentar um programa de culinária no Uruguai. “Foram dez anos viajando e construindo sozinha, tijolo por tijolo, essa história. Quero inspirar mulheres a serem independentes e acreditarem nos seus sonhos. E mostrar que, sim, é possível. Alguns lugares são mais difíceis de serem ocupados, mas a gente não desiste, a gente resiste”, reforça a Miss São Bernardo, que nasceu e mora na Capital.

MISS MAUÁ

Com formação de dança, Karoline Moraes, iniciou sua trajetória como bailarina clássica aos 8 anos. Em 2010 participou do seu primeiro concurso de miss, em que se apaixonou pela área e se classificou por dois anos consecutivos no top 6 do Miss ABCD. Seu sonho era vencer o concurso regional para poder chegar à etapa estadual, na qual está classificada para final neste ano.

Karoline continuou com a sua carreira de bailarina e se apresentou em diversos países, como China, Japão e Dubai. “Por conta da minha arte fui contratada para compor o balé do SBT, e ainda assim continuei meu trabalho no mundo miss sendo coreógrafa e professora de postura. Também atuei no corpo de balé do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão”, revela a candidata, que é natural de Guarulhos.

Em 2018, Karoline venceu o Miss Continente São Paulo, representando o município de Santo André, e no mesmo ano ficou na segunda colocação do Miss Continente Brasil. Com os destaques nas disputas, recebeu o convite para representar o País no Miss Ásia Global, na Índia, onde conquistou o título de Miss Talent Internacional.

“Depois veio a pandemia e tudo parou. Foi quando fiquei grávida da minha filha, o maior e melhor presente da minha vida. Muita coisa mudou, tive que me reinventar e mostrar para o mundo que mulheres mães são fortes e capazes de conquistar tudo. Decidi entrar em outra categoria de concursos de beleza, para mulheres casadas com filhos com mais de 28 anos. Participei do Miss São Paulo de Las Américas 2023, vencendo a etapa estadual, e me tornei também a Miss Brasil de Las Américas 2023”, finaliza.

A final do Miss Universe São Paulo será no dia 24 de julho, na Capital, com transmissão ao vivo pela internet, no nos canais do YouTube do concurso e da Conect TV. Ingressos do evento estão disponíveis no site: www.votarwin.com/convitesmusp