Para sair da zona da degola, Timão desafia o Bahia em Salvador

A virada por 2 a 1 contra o Criciúma na estreia do técnico Ramón Díaz foi suficiente para animar novamente a torcida corintiana, e com o objetivo de sair da zona de rebaixamento, o Alvinegro tem amanhã, às 16h, um desafio ainda mais complicado: encarar o Bahia fora de casa.

O Corinthians é o primeiro time na zona da degola, com 15 pontos, e para sair do Z-4 já nesta rodada, precisa pontuar, além de torcer por derrota do Vitória, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Grêmio, também na área de rebaixamento.

A dúvida no time titular está entre os laterias Fagner e Matheuzinho. O camisa 23 se recuperava de lesão e ganhou minutos na última partida do Timão. Desfalque certo é o volante Raniele, que tomou o terceiro cartão e hoje cumpre suspensão.