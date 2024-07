Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli viajam para encontrar Rafa Justus nos Estados Unidos: Férias

Partiu férias? Claro que sim! Neste sábado, dia 20, Ticiane Pinheiro compartilhou com seus seguidores que está de viagem para Miami, nos Estados Unidos, para se encontrar com a filha mais velha, Rafaella. A apresentadora, é claro, estava acompanhada do maridão, Cesar Tralli, e da filha mais nova, Manuella.

É importante lembrar que Rafa comemora a chegada de seus 15 anos no próximo domingo, dia 21, e, por isso, está viajando com toda a família. No momento, ela está em Miami acompanhada do pai, Roberto Justus, e madrasta, Ana Paula Siebert.

Nos Stories, Tici publicou fotos do look de moletom amarelo que usou para a viagem e ainda posou com Manu no colo. Muito fofas, né? A família planeja passar o aniversário de Rafa todos juntinhos, curtindo muito a data especial. Na legenda da publicação, a loira escreveu:

Partiu férias!