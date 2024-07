Thommy Schiavo, Zoinho de Pantanal, morre aos 39 anos de idade

No dia 20 de julho, o ator Leandro Lima compartilhou a triste notícia da morte do ator Thommy Schiavo, que ficou conhecido por seu personagem Zoinho no remake de Pantanal. O artista morreu aos 39 anos de idade, mas a causa do óbito ainda não foi revelada.

Thommy deixa a esposa Angra Monaliza, maquiadora que conheceu nos bastidores da TV Globo, e uma filha de um ano de idade.

Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas, escreveu o amigo na declaração.

Na sessão de comentários, Fernanda Paes Leme, Alexandre Nero, Dira Paes, Juliana Paes, Juliano Cazarré e outros artistas lamentaram a morte.