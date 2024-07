Bella Campos aproveita sol do Rio de Janeiro e exibe corpão na praia

Neste sábado, dia 20, alguns famosos curtiram o solzinho que deu as caras no Rio de Janeiro e aproveitaram para dar uma passadinha na praia. Entre eles, por exemplo, Bella Campos arrasou na areia e ainda aproveitou para tirar algumas fotos no local.

Super bem-humorada, a atriz ainda fez vários gestos carinhosos para quem estava presente por lá. Rolou sinal de paz e amor, coraçãozinho e até tchauzinho!

E Bella ainda foi super consciente ao lembrar de aplicar bastante protetor solar para se proteger dos raios solares que podem causar o envelhecimento da pele e algumas doenças. Além disso, a atriz estava usando um chapéu bege e conjunto de biquíni lilás bem cavadinho.