Lula: Alckmin disse que setor de papel e celulose quer investir R$ 120 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar o pontapé inicial nos discursos das convenções partidárias, processo iniciado neste sábado, 20, com um afago ao seu vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).

Destacando o bom trânsito de Alckmin com setores da indústria, o presidente afirmou que, por articulação do aliado, ele deve se reunir com a indústria de papel de celulose para anunciar um investimento na casa dos R$ 120 bilhões. "O Alckmin disse que vai levar a mim o setor de papel e celulose, que também quer investir R$ 120 bilhões."

Lula fez menção a audiências mediadas por Alckmin com as indústrias automobilística, do aço e de alimentos, que também anunciaram investimentos em unidades de produção no País na casa dos bilhões de reais nos últimos meses. Segundo ele, estes investimentos ajudarão a impulsionar o emprego e a renda no País.

Alckmin, que acompanhou o presidente na agenda desta manhã, em São Bernardo do Campo (SP), também aproveitou a solenidade para destacar ações do governo e elogiar a gestão petista. "Lula salvou a democracia no Brasil", afirmou.