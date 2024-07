Cuidados com animais domésticos multiplicam serviços e produtos para pets

A abertura de salões voltados para a higiene e embelezamento de animais domésticos cresceu 148% em uma década no país, passando de 4.372 novos empreendimentos em 2014 para 10.587 em 2023. As informações são do Sebrae. E a tendência continua em alta: somente de janeiro a junho de 2024, começaram a funcionar 5.893 negócios de banho e tosa de pets, um volume que já supera o somatório de todos os 12 meses de 2014. A média é de 980 aberturas por mês.

Microempreendedores

Os microempreendedores individuais (MEI) são os grandes responsáveis por esse boom no mercado. São eles os donos de 5.402 salões abertos no primeiro semestre deste ano, representando mais de 90% dos novos negócios de higiene e embelezamento de animais domésticos. No ano passado, foram também os MEI que geraram o maior volume de abertura desses salões – em 2023, dos aproximadamente 10 mil novos empreendimentos nessa atividade, mais de 9.900 tinham um microempreendedor individual como proprietário.

Frase

"Com estreitamento dos laços entre tutores e animais, principalmente na atual década, os cuidados com os pets se tornaram cada vez mais intensos, fazendo com que os serviços e espaços dedicados a eles não apenas se multiplicassem, mas também evoluíssem, adequando-se cada vez mais às necessidades dos clientes" – Flávio Barros, gestor do segmento pet do Sebrae.

Mercado em expansão

Estudo recente da PwC Brasil e do Instituto Locomotiva mostrou que mais da metade dos brasileiros das classes C, D e E afirmam pretender adquirir algum produto para pet no próximo ano. O trabalho, intitulado “Mercado da maioria – Como a força da população de baixa renda está transformando o setor de varejo e consumo no Brasil”, aponta um público consumidor em potencial de 63,3 milhões de pessoas, o equivalente a 57% dos consumidores que compõem a faixa de renda ouvida pela pesquisa.

Tendências

Confira as tendências do mercado pet 2024, segundo o boletim do Sebrae – Inteligência de mercado para os negócios voltados para pet:

Pet wellness – É uma filosofia que promove saúde e bem-estar para animais de estimação, incluindo desde cuidados veterinários a uma visão completa de saúde mental, física e emocional. Essa filosofia está por trás de vários produtos e serviços conhecidos pelos tutores como medicina veterinária preventiva, enriquecimento ambiental, serviços de saúde e estética animal.

Refeições naturais e petiscos mais saudáveis – Os tutores estão mais conscientes de que a alimentação é fundamental para prevenção de doenças, qualidade de vida e saúde dos cães e gatos. A preferência por rações produzidas com alimentos orgânicos e com poucos conservantes crescerá. Assim como a predileção por petiscos saudáveis, naturais e caseiros. A grande aposta é na alimentação natural, com refeições preparadas especialmente para os cães conforme a indicação do veterinário especializado em nutrição, com base em carnes magras, legumes, verduras, frutas e grãos.

Pet sitter e Dog walker – É o profissional que cuida do pet na casa do tutor, durante sua ausência. Ele normalmente separa horários para ir até a residência e oferecer companhia, alimentação, hidratação, higiene e atividades de enriquecimento. Dog Walker é um profissional que leva cachorros para passear, proporcionando exercícios físicos, socialização e momentos de descontração para o animal.

Day care e hospedagem – O day care é um serviço que inclui um local para o pet passar o dia. Geralmente ele irá socializar, comer, praticar exercícios físicos e aproveitar de enriquecimentos ambientais. O serviço costuma ser ofertado por hotéis para animais, pet shops ou casas de família especializadas.

Clubes de assinatura – Se destacaram nos últimos anos, como clubes de cosméticos, vinhos etc., e é uma das apostas de crescimento no segmento pet, como clubes de petiscos, acessórios, presentes, brinquedos e mistos. Já se usam clubes de rações, em que a periodicidade é decidida pelo tutor.

Superando a crise

A indústria automobilística está superando pela primeira vez, na venda total de novos veículos, as marcas alcançadas antes da pandemia de Covid-19. Os registros de primeiro emplacamento feitos pelo Detran-SP indicam aumento de 16,5% na demanda por placas para veículos zero quilômetro em 2024. Entre janeiro e junho deste ano, foram solicitados 541.000 emplacamentos, contra 464.200 no mesmo período de 2019.

Bombando

Mais de 174 mil empresas foram abertas no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, estabelecendo um recorde na série histórica iniciada em 1998 pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). O número representa um aumento de 14,7% em comparação com as mais de 152 mil constituições registradas nos primeiros seis meses de 2023, que até então era o maior total já registrado.

Energia renovável

O Ministério de Minas e Energia lançou o programa H2 Brasil, com o objetivo de expandir o uso de Hidrogênio Verde no país, principalmente na indústria e nos transportes. São Paulo é o Estado que mais utiliza energia renovável no Brasil.