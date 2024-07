Cia. Teatro do Porão leva contação de história à Vila de Paranapiacaba

A Cia. Teatro do Porão participa neste domingo da programação do FIP 2024, o Festival de Inverno de Paranapiacaba, promovendo uma contação de histórias às 15h na biblioteca da Vila de Paranapiacaba, situada na Av. Rodrigues Alves, s/nº. A ação é gratuita e tem como tema central as chamadas histórias de Caxambu.

Nascida em 2016, em um porão de Santo André, a Cia. começou a partir do interesse dos atores Felipe Vidal, 32 anos, e Guilherme de Assis, 29, pela pesquisa de expressões da cultura popular brasileira na contação de histórias infantis. Segundo Felipe, a contação é “aliada aos estudos teatrais, da música e da linguagem do palhaço no encontro com a infância e o brincar”.

Histórias de Caxambu é um projeto da Cia., em que se investigou os entrelaçamentos das culturas bantu e iorubá no Brasil, expressa nas rodas de jongo, que é uma manifestação característica de comunidades negras das zonas rurais do Sudeste, em que uma grande roda era feita à luz da fogueira, ao som dos tambores caxambu e candongueiro. Nesta roda dançavam-se e cantavam-se pontos com memórias de povos ancestrais. O jongo é uma manifestação cultural afro-brasileira, símbolo de resistência, reconhecida como patrimônio imaterial. “Nessa apresentação de contação de histórias se aprende a jongar e ouvir histórias da mitologia africana, através dos cantos, danças, batuques e da brincadeira de roda”, explica o fundador do grupo.

O Festival de Inverno de Paranapiacaba começa neste sábado e se estende aos dias 21, 27 e 28 de julho, das 9h às 20h. O evento conta com mais de 60 atrações, cerca de 300 artistas e acontece em seis pontos principais do distrito. Confira a programação completa do FIP 2024 acessando o QR-Code nesta página.