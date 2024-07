Diante do lanterna, Netuno sonha com lugar na 2ª fase

O Água Santa chegou à última rodada da Série D do Brasileiro com chances de classificação. No entanto, o time não dependerá apenas dele para avançar. Para sonhar com a vaga, o Netuno precisará fazer sua parte e derrotar o Patrocinense, às 16h, na Arena Inamar (16h), pela última rodada da fase de classificação. E, para confirmar o lugar, terá ainda de torcer por tropeço de Costa Rica ou Santo André, respectivamente na terceira e quarta colocações no Grupo A7, com 20 pontos cada. O Netuno é o quinto colocado, com 19 e fora do G-4.

Além de jogar em casa, a equipe do Grande ABC espera tirar proveito do fraco desempenho do Patrocinense. O adersário é o lanterna da chave, com cinco pontos, apenas uma vitória e 31 gols sofridos. “No meu comando foram três vitórias em casa, então iremos manter tudo o que têm sido feito. Vamos pressionar ao máximo o adversário para garantir nossa parte”, afirma o técnico do Netuno, Guilherme Alves.

O treinador destacou o nível do grupo como um dos motivos que fizeram o Água Santa não chegar à última rodada dependendo apenas de si. “Pode ser que a vaga não venha nem com 22 pontos. É uma pontuação alta. Com nossos 19 pontos, estaríamos quase no topo do Grupo A8, por exemplo”, explicou.

Os ingressos podem ser garantidos no site ceosports.com.br, ou na bilheteria da Arena Inamar por valores a partir de R$ 10. O canal do YouTube TV Netuno transmite o duelo decisivo.