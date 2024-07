Linha 5-Lilás terá operação especial no domingo para obras de manutenção

Neste domingo (21), a Linha 5-Lilás passará por manutenção programada entre as estações Alto da Boa Vista e Brooklin, segundo a concessionária ViaMobilidade. Para realizar as obras, o trecho deverá operar em via única entre 4h40 e 16h, com intervalos de até 16 minutos entre os trens em toda linha, em ambos os sentidos.

Por recomendação da companhia, o passageiro que estiver nas estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin deverá embarcar no mesmo lado da plataforma central, independente do destino. A ideia é que ele seja orientado pelos Agentes de Atendimento e Segurança, por avisos sonoros e comunicados visuais na estação.

As obras terão início a partir do término da operação no sábado, de forma a causar o menor impacto possível ao usuário, segundo a empresa.