Movimentos sociais contestam prêmio entregue a Orlando Morando

Movimentos sociais e organizações da sociedade civil de São Bernardo realizaram ato nesta sexta-feira (19), na sede da Fundação Abrinq, na zona sul da Capital, contestando o título destinado no mês passado pela instituição a Orlando Morando (PSDB), que recebeu o Prêmio Prefeito Amigo da Criança.

A premiação avalia os avanços promovidos nas políticas públicas e nos indicadores municipais destinados ao público infanto-juvenil, no período de 2021 a 2024.

Cerca de 20 pessoas participaram da manifestação e carregaram cartazes com dizeres como “Respeita o Eca”, “Prefeito Orlando Morando inimigo da Criança” e “Orlando Morando denunciado na ONU por racismo”.

Em carta aberta entregue à fundação, as instituições denunciam uma série de ações promovidas pela Prefeitura que seriam contra a promoção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, como a ação de despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua, a extinção da Fundação Casa, o fechamento do Centro de Atendimento à Criança e ao Jovem, o encerramento dos programas Educação do Adolescente para o Trabalho, Lanchonete na Escola e Agência Jovem de Comunicação, entre outras medidas.

“Essas ações e omissões prejudicam diretamente os direitos e o futuro das crianças em nossa cidade. Diante desses fatos, na semana em que se comemora 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, solicitamos à direção da Fundação Abrinq e Comissão Avaliadora do prêmio que reavaliem a premiação concedida ao prefeito Orlando Morando. É imperativo que líderes reconhecidos por tal honraria estejam verdadeiramente comprometidos com a proteção e o desenvolvimento das crianças, o que claramente não é o caso do prefeito agraciado”, descreve trecho da carta.

São Bernardo foi o único município com população acima de 500 mil habitantes premiado no Estado e, juntamente com Diadema, está entre as 100 cidades condecoradas na sétima edição do programa. Segundo material divulgado pela Prefeitura sobre a premiação, foram levados em conta a ampliação da oferta de vagas em creche e fim da fila de espera e a criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência, que estabelece as prioridades e as ações a serem desenvolvidas no decênio 2023-33.

O coordenador geral do projeto Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio, disse ao Diário que o diretor-geral da Fundação Abrinq e o coordenador do programa Prefeito Amigo da Criança receberam os manifestantes. “No encontro, eles apresentaram os critérios da premiação e nós mostramos todas as denúncias e desmontes promovidos pela Prefeitura nos últimos anos, além de questionarmos a escolha. Eles ficaram de melhorar os indicadores do prêmio, e inclusive, de rever o título entregue”, explicou.

Os representantes dos movimentos sugeriram ainda que a coordenação da premiação escute as entidades da sociedade civil, que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, durante o processo de seleção dos premiados. “É preciso ampliar a visão, pois muitos programas possuem viés político e não atendem às necessidades da população, e os dados verdadeiros ficam camuflados. Esse foi apenas o primeiro ato, não vamos parar, queremos um posicionamento da Fundação Abrinq”, finalizou Marco Antônio.

Procuradas, a Prefeitura de São Bernardo e a Fundação Abrinq não responderam os questionamentos até a publicação da reportagem.