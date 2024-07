Arena Paralímpica acontecerá neste fim de semana em Santo André

Em sua próxima etapa, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de julho a partir das 9h, no Ginásio do Parque Celso Daniel, a Arena Paralímpica vai proporcionar a experiência de participar do futebol de cegos, basquete em cadeira de rodas e showdown, variação do tênis de mesa que permite a prática da modalidade por deficientes visuais. O espaço também receberá atletas de destaque que representam o Brasil em suas respectivas modalidades.

No dia 20 de julho, das 15h às 16h, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o futebol de cegos, uma modalidade emocionante que desafia e inspira. Marco Antônio Batista da Silva, 20 anos, da APADV/SP e membro da seleção jovem de Futebol de Cegos, estará presente para compartilhar suas experiências e paixão pelo esporte.

No dia 21 de julho, das 11h às 12h30, será a vez do basquete em cadeira de rodas, uma modalidade que requer técnica refinada e colaboração em equipe. Marcos Nascimento, 26 anos, da ADD Magic Hands e membro da seleção júnior de basquete em cadeira de rodas, estará presente para mostrar a intensidade e a habilidade necessárias para competir neste esporte de alto desempenho.

A Arena Paralímpica é aberta ao público de todas as idades e habilidades físicas, não sendo necessária experiência prévia em esportes para participar das atividades oferecidas. "A Braskem se orgulha de apoiar o Comitê Paralímpico Brasileiro como parte de nosso compromisso contínuo com a inclusão e o desenvolvimento social através do esporte. Estamos entusiasmados em proporcionar essa experiência única para a comunidade de Santo André, onde todos são convidados a participar e se inspirar", afirma destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.

O evento tem como principal objetivo apresentar o Movimento Paralímpico para o público geral, oferecendo uma experiência única de diversas modalidades esportivas adaptadas.