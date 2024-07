Após protagonizarem brigas em A Grande Conquista 2, Liziane e Edlaine se desafiam para uma luta nos ringues

Deu ruim! Lucas Selfie tentou bater um papo com Liziane Gutierrez e Edlaine Barboza nos bastidores da grande final de A Grande Conquista 2, que teve Kaio Perroni como campeão. Porém, a tentativa de juntar as ex-participantes e rivais no reality na mesma conversa acabou não dando muito certo.

Ao questionar se elas agora são amigas, Edlaine não pensou duas vezes:

- Não, não quero.

Liziane então revelou que gostaria de travar uma luta:

- Eu falei que gostaria de resolver no ringue, ela peidou. Mais uma vez, ela peidou.

- Como assim ela peidou? Estou sabendo disso agora, reagiu Edlaine confusa com a situação.

- Saiu em Instagram de fofoca e tudo, então ela sabe, rebateu a loira.

Edlaine então causou surpresa ao desafiar a rival de jogo:

- Pior que eu não sei, de verdade, mas eu adoraria consertar a cara da Liziane no soco.

- E eu adoraria consertar a sua decência. Você quer, meu amor?, reagiu Liziane.

Antes que as duas engatassem em uma briga diante da câmera, Lucas logo reagiu e decidiu encerrar o vídeo.

Na legenda, o apresentador escreveu:

Tentei selar a paz, falhei.