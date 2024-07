Gabriel Medina irá com padastro para as Olimpíadas de Paris após reconciliação

Gabriel Medina anunciou na última quinta-feira, dia 18, que irá para Paris para participar das Olimpíadas de 2024 acompanhado de seu padastro, Charles Saldanha.

Em uma publicação no Instagram, o surfista postou uma foto com Charles e um texto anunciando que estava partindo para a cidade francesa. Medina se reconciliou com o padastro após ter se desentendido com ele e o resto da família enquanto era casado com Yasmin Brunet.

O COB está levando profissionais para dar apoio a todo o Time Brasil e, além disso, o Charles, com quem sempre tive bons resultados ao longo da minha carreira, irá me acompanhar. Será importante para mim tê-lo lá comigo nesse momento. Ele vai atuar de acordo com as limitações de acesso existentes, mas acredito que, ainda assim, ele poderá contribuir em muito para o meu desempenho.

Vale lembrar que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, o atleta ficou em quarto lugar na competição do surfe. Medina se envolveu em várias polêmicas com a Comissão Olímpica após exigir que a ex-esposa, Yasmin Brunet, fosse com ela para os jogos olímpicos - o que não era permitido na época por conta da pandemia de Covid-19.