Entenda por que o divórcio de Angelia Jolie e Brad Pitt se arrastou por oito anos

Desde que Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram seu divórcio, em 2016, a relação dos artistas ainda se arrasta com seus problemas. Segundo o que fontes relataram à revista People, o ex-casal tinha muitas divergências que tomaram conta do relacionamento. Por isso, nenhum dos dois quer abrir mão de resolver tudo.

A fonte ainda contou que, por isso, a situação não era boa para ninguém:

- Toda essa amargura é em parte o motivo pelo qual o divórcio se arrastou por tantos anos. Nenhum dos dois vai deixar isso para lá, relatou.

Uma das divergências, segundo outra fonte disse à revista, era a forma de abordagem na criação dos filhos durante o casamento:

- Durante o casamento, eles tinham estilos parentais muito diferentes. Brad cresceu com estrutura e queria mais regras para as crianças. Angie teve uma criação diferente e queria que as crianças fossem mais independentes e responsáveis ??por seus próprios horários desde cedo.

Vale lembrar que, em 2019, eles foram declarados legalmente solteiros por um juiz.

Atual namorada de Brad Pitt muda hábito de higiene do ator

Segundo o site InTouch Weekly, a atual namorada de Brad Pitt, Ines de Ramon, teria convencido o ator a tomar banho todos os dias. De acordo com o veículo, o artista era avesso a banhos e desodorantes, mas agora passou a ter hábitos de higiene impecáveis.

Uma fonte relatou ao site que a amada motivou o astro a cuidar mais da aparência, desde a escolha de perfumes até o uso de fio dental. Além disso, o mesmo anônimo informou que o artista costumava passar um ou dois dias sem banho!