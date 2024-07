Maiara troca letra de música para fazer brincadeira com Maraisa sobre reconciliação com Fernando Mocó

Maiara fez uma alteração na letra de uma música para fazer uma brincadeira com Maraisa, que voltou a seguir Fernando Mocó nas redes sociais e também surgiu usando aliança novamente, joia que não aparecia na sua mão desde o término, o que levantou boatos de reconciliação.

Enquanto estavam no palco cantando a faixa Só Lamento, Maiara aproveitou que a faixa possui um momento em que ela faz uma breve interrupção para interagir com sua dupla e citou a volta do casal de forma descontraída:

- Maraisa, se teu ex te procurar.... Não. Se teu ex já te procurou, o que você fala para ele? Vamos casar!

O vídeo da transmissão ao vivo da apresentação rapidamente viralizou na web, com internautas se divertindo ao ver a cantora ironizando a situação da irmã gêmea.

Vale lembrar que Maraisa e Fernando ainda não comentaram sobre a possível reconciliação.