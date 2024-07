Sophia Valverde manda indireta após vídeo postado pelo SBT: -10 anos jogados no lixo

Vish! O SBT publicou um vídeo com um áudio de Sophia Valverde, atriz que já participou e protagonizou diversas telenovelas infantis na emissora, como As Aventuras de Poliana. Ao que tudo indica, a artista não teria gostado do suposto deboche e rebateu através de uma live, feita no TikTok, na última quinta-feira, dia 18.

O vídeo em si contava com a participação de outra atriz, Bela Fernandes, com quem Valverde dividiu as telas. Bela interpretava a prima de Poliana, que era a vilã da história. Na publicação, que ainda circula pela internet, mas já foi apagada pela página oficial, ela escuta um áudio de Sophia chorando.

O áudio teria sido gravado na época do término entre a atriz e Rafa Almeida, no qual ela diz:

- Meu coração está doendo, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca vou dar certo com ninguém.

Além disso, o post foi feito com a legenda: Eu toda vez que minha amiga termina o namoro pela 828282° vez.

Valverde, em seguida, abriu uma live e começou a desabafar sobre a situação:

- Acabei de ver o vídeo que uma emissora postou. Um canal de YouTube postou. O que a gente ia esperar? Coisa boa? Não! Principalmente vindo dessa pessoa, eu pensaria duas vezes antes de falar sobre a dor do outro, iniciou ela.

Ela continuou e criticou a forma de como algumas pessoas utilizam a internet:

- Você pode achar aquela pessoa feia, pode achar qualquer coisa daquela pessoa. Você pensa, você não fala. Você se coloca no lugar da pessoa, a pessoa que está vendo o vídeo que está falando sobre você.

Sophia também diz estar aliviada, pois foi algo que não viralizou nas redes:

- É uma coisa que nem viralizou e é uma coisa que, glória a Deus, não me afeta mais. Acho que eu já superei, mas as pessoas não conseguem superar.

Por fim, ela se mostrou extremamente indignada com o ocorrido e soltou uma baita alfinetada:

- Aí eu ficar sabendo que uma emissora em que eu estive há 10 anos está debochando aparentemente de mim. Do canal, eu já esperava. Agora, da emissora?! Gente, pelo amor de Deus! Dez anos jogados no lixo! É sério que vão começar a falar mal de mim agora?