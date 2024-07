Obituário - 22 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Aracy Tardivo Rodrigues, 94. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Kanami Forikoshi Tanaka, 90. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Martins, 85. Natural de Saltinho (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Ferrari, 83. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olímpia Capioto Galvano, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Jardim em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Ana Maria Nieri Cintra, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jason Alves da Costa, 73. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oduvaldo Lupion Garcia, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo Martins da Silva, 64. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Francisca Alves Martins Raponi, 96. Natural de Atibaia (SP). Residia no Jardim Via Anchieta, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Atibaia.

SÃO CAETANO

Maria Magretti Russo, 87. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

José Carlos Pavan, 76. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

Maria de Fátima da Costa e Silva, 75. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

Izaura Cadari, 47. Natural de Quatiguá (Paraná). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Odílio Rodrigues de Sousa, 93. Natural de Arneiroz (Ceará). Residia no Jardim Paineiras, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Joaquina de Souza, 90. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rosa de Souza, 84. Natural de Socorro (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério São João Batista, em Aracaju (Sergipe).

Antonio Nunes Filho, 69. Residia na Vila Campo Grande, em São Paulo. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosemari Aparecida Painelli Santos, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ana Sofia, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Aparecido Conejo, 61. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Lúcia Batista dos Santos, 75. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.