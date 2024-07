Esposa e filha de Arlindo Cruz deixam mensagens de carinho para ele: Estaremos lutando ao seu lado

Arlindo Cruz está internado desde a quinta-feira, dia 18, para realizar exames e para passar por um tratamento dentário. Agora, na publicação feita pela equipe do cantor, a família dele deixou mensagens de apoio ao músico.

Flora Cruz, sua filha, escreveu:

Lindo e forte como sempre é! Te amo para sempre.

E Babi Cruz deixou um recado carinhoso ao marido:

A sua força e a sua vontade de viver são o que define superações! Todo e qualquer momento eu e nossos filhos estaremos lutando do seu lado.

Depois da notícia da internação, a equipe do cantor deu detalhes do caso:

O cantor e compositor Arlindo Cruz encontra-se internado para a realização de exames e também de um tratamento dentário que por conta do estado de saúde dele, se torna ainda mais sensível. Vale ressaltar também que, diferentemente do que foi noticiado em alguns portais, ele segue com o quadro clínico estável, mantendo todos os sinais vitais. Desde já, agradecemos as orações dos fãs e amigos.