Obituário - 19 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Luiza Pacífico Scarpa, 91. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Venceslau da Silva, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nair Sauniti Esteves, 89. Natural de Getulina (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Atílio Cuer, 80. Natural de Nova Granada (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Artur Ferreira, 79. Natural de Portugal. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Oliveira da Cruz, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Santa Maria, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Estevão dos Santos, 69. Natural do Recife (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

José Cândido de Amorim, 59. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Cozinheiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Douglas Pereira, 48. Natural de São Roque (SP). Residia no bairro Morro Grande, em Cotia (SP). Balconista. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Cotia.

Renata Sousa Vieira, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clécio Santana de Sousa Junior, 22. Natural de Picos (PI). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Atendente. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Apparecida da Costa, 95. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia na Vila Delmira, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Jeronymo Dimas Zanini, 91. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Luzia Fabretti de Castro, 90. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Dora Maizza Ortiz, 84. Natural de São Paulo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Miguel Augusto da Silva, 82. Natural de Lassance (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Darci Jacomini Antiqueira, 81. Natural de Santo André. Residia na Cidade Atlântica, no Guarujá (SP). Dia 3; Cemitério de Vila Euclides.

Edenil Ribeiro, 80. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José Salvi Furlan, 77. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Décio Antonio Tochetti, 76. Natural de Itapuí (SP). Residia no Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida de Godoy Silva, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

José Maurício Azevedo, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Tânia Regina Leal, 65. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia no Parque São Paulo, em Cotia (SP). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Alessandro Susini, 62. Natural da Itália. Residia na Vila Andrade, em São Paulo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Carlos da Silva Monteiro, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Ricardo Navarro Borges, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Samambaia, em Jundiaí (SP). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Jurandir Laurenti Agustinho, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Lilian Elvira da Silva Santos, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Colonial, em Indaiatuba (SP). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marcos Norberto, 58. Natural São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Sousa Tavares, 89. Natural de Aparecida (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliseu Fagundes Jacome, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Francimar Francisco da Silva, 39. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

MAUÁ

Irene Bonora Garcia, 95. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

João Cassalho de Vasconcelos, 75. Natural de Camanducaia (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.