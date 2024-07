Bolsas da Europa operam em baixa, após perdas em NY e em meio a queda global de sistemas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/07/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, após uma rodada de perdas em Wall Street ontem e em meio a uma queda global de sistemas que atinge companhias aéreas, bancos e serviços financeiros.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,67%, a 510,59 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios no vermelho, com o índice Nasdaq - que concentra ações de tecnologia - estendendo o tombo de um dia antes após o rali das últimas semanas.

A aversão a risco também ganhou força após uma queda global de sistemas, durante a madrugada, afetar companhias aéreas, além de bancos e serviços financeiros e emergenciais. Uma atualização da empresa de software de cibersegurança CrowdStrike aparentemente causou a interrupção de serviços da Microsoft para milhões de usuários.

No noticiário macroeconômico europeu, as vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,2% na comparação mensal de junho, bem mais do que se previa, enquanto os preços ao produtor da Alemanha mostraram declínio anual de 1,6% no mês passado, em linha com as expectativas.

O tom negativo na Europa também vem um dia após o Banco Central Europeu (BCE) deixar suas taxas de juros inalteradas, como era amplamente esperado.

Às 7h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,36%, a de Paris recuava 0,63% e a de Frankfurt cedia 0,70%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,59%, 0,32% e 0,04%, respectivamente.

